"Kim ateş ederse karşısında Türk askerini bulacak"

Ahmet Demircan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Poliklinik Binası temel atma ve Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, her iki tesisin de hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Türkiye'nin uzun zamandır değişim içinde olduğunu belirten Demircan, bu değişim sayesinde ülkenin büyüyerek kalkındığını ifade etti. Değişimin zihniyetle başladığını dile getiren Demircan, şöyle devam etti: "Zihniyetteki değişim Türkiye'deki en önemli değişimdi. Bu başarıldı. Daha önceki anlayışta asıl olan devletti, millet devlet için vardı. Her şey devlete göre dizayn ediliyordu. Oysa olması gereken bu değildi. Olması gereken asıl olan milletti. Millet varsa devlet vardı. Bu zaten bizim temel değerlerimiz arasındaydı."

"DEVLETİN SAHİBİ MİLLETTİR"

AK Parti olarak yaptıkları zihniyet değişikliğiyle milleti merkeze aldıklarını vurgulayan Bakan Demircan, devletin sahibinin millet olduğunun altını çizdi. Yapılan sağlık yatırımlarına dikkat çeken Bakan Demircan, ülke genelinde yapımı tamamlanan 60'dan fazla hastane ve sağlık tesisinin açılışının beklediğini, birçoğunun hizmet vermeye başladığını belirterek, kurdele kesmeye ve açılış yapmaya zaman bulamadıklarını söyledi.

"60 DARBESİYLE PARLAMENTER SİSTEM RAYINDAN ÇIKARILDI"

Sadece zihniyet değişimin yetmediğini, sistemin de değiştirilmeye ihtiyaç duyduğunu ifade eden Demircan, şunları dile getirdi:

"Türkiye parlamenter sistem, demokrasi, çok partili siyasi hayatla 1950'de tanıştı. Halk bundan memnun oldu. Ülke kalkınmaya başladı. 'Nereden çıkarıyorsun memnun olmayı?' derseniz, memnun oldu ki 1954'te bir daha seçti. Memnun oldu ki 57'de bir daha seçti ama birileri ordunun içinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde bir grup cunta darbe yaptı, ülkede başbakan ve iki bakanını astı. Biz parlamenter sistemle 1950'de başladık ancak 60 darbesiyle parlamenter sistem rayından çıkarıldı vesayet ve baskı uygulanan bir sistem haline dönüştürüldü. Parlamenter sistem dediğimiz yapı, darbecilerin kurguladığı, yaptığı anayasalarla yürümeye çalıştık. O nedenle arzuladığımız gelişme sağlanamadı. Nasıl sağlansın? Her 10 yılda bir darbe yapıldı. Darbe girişimi yapıldı. Her darbe, her darbe teşebbüsü ülkeyi 10 yıl geriye çekti."

Demircan, ülkenin yaşadığı darbe ve teşebbüslerinin sistemin sorun yarattığının bir göstergesi olduğunu o nedenle bu sistemin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN DAHA HIZLI KALKINMASINI ORTAYA KOYACAK"

Zihniyetteki düzelmenin yanında sistemdeki düzelmeye de ihtiyaç duyulduğunu, 16 Nisan referandumunda anayasa değişikliği yapıldığını anımsatan Demircan, "Şimdi 24 Haziran'da, milletimizin yaptığı bu değişikliğin fiili uygulamasını yapacağız. Bu parlamenter sistem aslında tam anlamıyla parlamenter sistem değil, darbe anayasalarıyla oluşturulduğu için darbecilerin baskısı altında bir sistemle yaşadık bugüne kadar. Onun yerine şimdi sivil iradeyle Meclisin, milletin iradesiyle yapılmış ve milletin onayıyla onaylanmış yeni sisteme geçeceğiz. Bu da Türkiye'nin daha hızlı kalkınmasını ortaya koyacak." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zor bir coğrafya olduğunu bu nedenle daha çok kalkınmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada zayıf devlet yaşamaz. Güçlü olmak zorundayız burada. Görüyorsunuz etrafımızdaki hadiseleri. O nedenle Türkiye zaman kaybetmeden gelişmek, kalkınmak, güçlenmek zorunda. Onun için adını koyduk. Diyoruz ki milletimize; Güçlü başkan, güçlü Meclis, güçlü Türkiye. Bunu başarmak zorunda Türkiye. Yaşadıklarımızı unutmayalım. 35-40 yıldır bizi dışarıdan engelleyemeyince içeriden terörle boğuşturdular. Binlerce şehit, can kaybı ve öbür taraftan milyarlarca dolar değer kaybettik. Kalkınmamızın önündeki engellerden biri de buydu ama Türkiye son 16 yılda yakaladığı istikrar sayesinde yapılan müdahalelere rağmen direnerek kalkınma yolunda aldığı mesafe sayesinde, bugün terörün içeride başını ezebildiği gibi dışarıda da bütün inlerine, yuvalarına kadar takip ediyoruz. İşte Fırat Kalkanı, işte Zeytin Dalı Harekatı... Ne diyordu birileri? 'Ne işiniz var, girmeyelim Afrin'e'. Gireceğiz arkadaşlar Türkiye'ye nereden kim ateş ediyorsa Türk askerini karşısında bulacak. Buna asla fırsat vermeyeceğiz. Şimdi Kandil'e, gerekiyorsa diğer yerlere de Türkiye gereken müdahaleyi yapacak. Güçlenmesi için Türkiye'nin bütün haklarını koruması, mazlumların da ellerinden tutması için bu seçim belirleyici bir seçim olacak. Eski Türkiye'yi unutacağız. Eski Türkiye'yi unutma yolunda attığımız adımlar başarıya ulaşacak."

Demircan, Samsun'da yapılan sağlık yatırımlarına da değinerek şehir hastanesi ve sağlık tesisleri hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından her iki tesisin temel atma ve açılış kurdelesi kesildi. Programa, Vali Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.