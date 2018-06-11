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'da / operasyonu: 4 gözaltı

'da polis tarafından terör örgütü /'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 14:15
Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele () Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü /'ya yönelik kent merkezinde belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı.

Operasyonlarda A.E., H.K., B.T. ve A.K., 'yasadışı terör örgütünün propagandasını yapmak', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devlet kurum ve organlarını aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından gözaltına alındı. 4 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ekipler, adreslerinde bulunamayan 1 kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.

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Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
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