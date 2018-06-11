Moon ve Trump telefonda görüştü

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, Moon-Trump görüşmesinin içeriğine ilişkin basına açıklamada bulundu.

Buna göre, Moon telefon görüşmesinde, Singapur'da yarın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Trump arasında yapılacak zirvenin başarılı olmasını ümit ettiğini söyleyerek zirve başarılı olursa, bunun tüm dünyaya "armağan" olacağını belirtti.

Sözcü Kim, Moon ve Trump'ın, yarınki zirvede iki liderin ortak paydada buluşmaları halinde önemli bir başarıya imza atacakları konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim ve Trump, yarın Singapur'da bir araya gelecek.

Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.