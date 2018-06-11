Mutlaka oyunuzu kullanın

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde İçişleri Bakanlığı Mensupları ve İstanbul Muhtarları İftar Programı'na katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarında önemli başlıklar şöyle:Hakkımda 'Artık muhtar dahi olamaz' diye manşet atsalar da Türkiye Cumhurbaşkanı da olduk. O başlığı atanlar Milli iradenin ne olduğunu bilmiyordu. Ama şimdi öğrendiler.Biz Bolu'da 5 arkadaş kaza yapmıştık. En az yaralı olan arkadaşımız hemşire görevi üstlendi. Hastaneye gittik, SSK'lı olduğumuz için devlet hastanesi kabul etmedi. Biz bunları gördük. Şimdi sıkıysa herhangi bir hastane, hastayı kapıdan geri çevirsin. Böyle bir şey yok. Bakın buna özeli de dahil, çeviremez. Eğer böyle bir muamele yapıyorsa bedelini öder.Aman ha. Tatili uzatıpta sandıkları boş bırakmayın. Mutlaka sandığa gidip iradenizi yansıtın. Allah göstermesin, bir aksilik olursa o ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye faydası olmaz. Milletimize en güzel bayramı 24 Haziran akşamı yaşatacağız.