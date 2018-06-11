Organizatörü e-postaları yalanladı

Eski Rus büyükelçi Andrey Karlov
'un FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş
tarafından öldürüldüğü sergiyi organize eden tutuklu şüpheli Mustafa Timur Özkan
'ın savunması deşifre edilen e-postalarla çürütüldü. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada savunmasında büyükelçinin sergiye katılacağını 1 saat önceden öğrendiğini iddia eden Özkan'ın sergiden 5 gün önce Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'a yazdığı e-postada, Karlov'un sergide olacağını bildiği ortaya çıktı. Özkan'ın buna ilişkin e-postada, "Sevgili Hayreddin, insanoğlu kuş misali, Ankara'dan merhaba... Bu arada sen bizim Rusya sergisinin açılışında olabilecek misin (19 Aralık Pazartesi 18.30) Sayın Karlov da orada olacağı için hatırlatmak istedim" diye yazdığı belirlendi. Serginin ertelenmesi ve davetli listesinden haberdar olmadığını öne süren Özkan'ın bizzat bu konularda da görev üstlendiği tespit edildi. Yazışmalarda dikkat çeken bir başka hususun ise şüpheli Özkan'ın 19 Aralık'ta gerçekleşen saldırının hemen ertesi günü Aydınbaş'a attığı bir başka e-posta oldu. Özkan'ın 20 Aralık günü saat 09.21'de gönderdiği e-postada, "Hayreddin günaydın... Belediye ile isim konusunu görüşeceğim, orası olursa çok daha anlamlı olur ama en azından bir parka, caddeye rahmetli Karlov'un adı verilecektir" ifadesi de şüpheli bulundu. Soruşturma kapsamında, bugüne kadar 3'ü polis 7 kişi tutuklandı.