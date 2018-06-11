Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, kapatılan Cihan Medya çalışanı Muzaffer A. ile Ayhan M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Cihan Medya çalışanlarına yurt dışına çıkış yasağı

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, kapatılan Cihan Haber Ajansı (CHA) muhabiri ile Feza Gazetecilik Cihan Medya çalışanı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Cihan Haber Ajansının muhabiri M.A. ile Feza Gazetecililik Cihan Medya çalışanı A.M.'yi geçtiğimiz Cuma günü gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan M.A. ile A.M. Samsun Adliyesine çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 şahıs yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.