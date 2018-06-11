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Son Dakika: 'cü karı-koca gaybubet evinde yakalandı

Son dakika haberi... 'da 'ye üye olmak ve yöneticilik yapmak suçlamasıyla aranan karı-koca gaybubet evinde gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 10:08
Son Dakika: FETÖ'cü karı-koca gaybubet evinde yakalandı

'da Fethullahçı Terör Örgütü'ne () üye olmak ve yöneticilik yapmak suçlamasıyla aranan karı-koca gaybubet evinde yakalandı.

GAYBUBET EVİNDE SAKLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içinde emniyetin mahrem imamlığını yaptığı öne sürülen ve aranması bulunan Balcalı Hastanesinde kimyager olarak çalışan Ferhat Kandemir ile FETÖ üyesi olduğu ileri sürülen eşi Melike Kandemir'in gaybubet evinde saklandığını tespit etti.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Polis ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki gaybubet evine şafak vakti baskın düzenleyerek 2 zanlıyı yakaladı. Evde yapılan aramalarda Türk Lirası ve dolar olmak üzere 7 bin lira para, 6 cep telefonu, 3 hat ve kimlik ele geçirildi. Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Emniyette bulunan karı-kocanın sorgulanması sürüyor.

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Son Dakika: FETÖ'cü karı-koca gaybubet evinde yakalandı
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