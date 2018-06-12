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AK Partili Elitaş'tan flaş bedelli açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Habertürk TV'de bedelli askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, " Ya 'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek." dedi

Giriş Tarihi: 12.6.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 12:11
AK Partili Elitaş'tan flaş bedelli açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Elitaş, bedelli askerlikle ilgili soruya da yanıt verdi.

Elitaş'ın bedelli askerlikle ilgili açıklaması şöyle:

"750 800 bin her yıl askerlik çağı gelen kardeşimiz var. 'nın yılda 300 bin asker alma kapasitesi var. Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek. Bu işlerin hükümetle uyumlu olarak yapılması gerekir."

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AK Partili Elitaş'tan flaş bedelli açıklaması
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