Atatürk’ün partisi terör destekçilerinden medet umuyor

24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi yoğun programını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım
, dün de Uşak
'taydı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde binlerce vatandaşa seslenen Yıldırım, "Kandil'in içerideki sponsorları bir ağızdan AK Parti
, Recep Tayyip Erdoğan
gitsin de ne olursa olsun, memleket önemli değil" dedi. Yıldırım'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle: SÖZBİRLİĞİ YAPMIŞLAR
'Külliye'yi yıkacağız. Yolları kapatacağız. Yerli araba yaptırmayacağız. Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız.' Bunların ufku yok, bunlar sadece bir şeye kilitlenmişler, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin de Türkiye ne olursa olsun. Bu bölge üzerinde plan yapanlar, emperyal güçler de aynı şeyi söylüyor. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyor. Bunlar da aynı şarkıyı söylüyor. Bu sizin aklınıza bir şey getiriyor mu? Demek ki söz birliği yapmışlar. FETÖ'sü, Kandil'in içerideki sponsorları bir ağızdan AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun memleket önemli değil. 'Külliye'yi yıkacağım' diyor. Milletin gücü seni yıkar Külliye'yi yıktırmaz. Şimdi Kandil'e ilerliyoruz. Yurt içinde terörü etkisiz hale getirdik, şimdi peşlerindeyiz. Nereye giderse gitsinler, kahraman Mehmetçiklerimiz sınır ötesinde büyük destan yazıyor. Teröristlerin oradaki inlerini de başlarına geçireceğiz. Büyük laflar konuşanlar Afrin'i hatırlasın, El-Bab'ı hatırlasın. Şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını tek tek soracağız. SEN İSTEDİĞİN KADAR SÖYLE
(CHP
lideri Kılıçdaroğlu'na) Bugün (dün) büyüme rakamları açıklandı, ilk 4 ayda Türkiye yine rekor yaptı, yüzde 7.4 büyüdü. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm bunlar olurken muhalefet ne yapıyor. Dışarıdakilere Türkiye'yi şikayet ediyor. Diyor ki 'Türkiye güvenli değil gitmeyin.' Yani turizm gelişmesin. Ama o söyledikçe dışarıdakiler de inatla Türkiye'ye geliyor. 2018 ilk 4 ayında geçen sene gelen turist sayısının yüzde 50 fazlası geldi. Ey Kılıçdaroğlu, sen istediğin kadar söyle, senin sözüne içeride zaten inanan yok da dışarıdakiler de artık inanmıyor, haberin olsun. İNCE KOŞA KOŞA EDİRNE'YE GİTTİ Muharrem İnce
koşa koşa Edirne'ye gitti. Demirtaş'ın yanına gitti. Ey CHP, ey koca CHP, Atatürk'ün partisi teröre destek verenden medet umuyor. Yakışır mı bu CHP'ye? Türkiye'nin beka meselesi olan bir işte bile dik duruş ortaya koyamayanlara hak ettikleri cevabı sandıkta CHP'li kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum. Emeklilerimize her bayram öncesi bin lira vereceğiz dedik, hayırlı uğurlu olsun. Emeklilerimiz her şeyin daha iyisine, güzeline layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar çabaladılar, genç ömürlerinde ürettiler ama onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar, 'yok bin lira verilmiyormuş, yok 750, 500 lira veriliyormuş.' Yalan, dolan, bunlarda her şey var.