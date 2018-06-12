Başbakan Yıldırım'dan CHP'ye sert sözler!

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

"TERÖRÜ YOK EDENE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

"Tüm şer güçleri, terörü yok edene kadar mücadelemiz sürecek. Muhalefet adayları da söyleyecek bir şey bulamıyorlar, en iyisi yalan söyleyelim, yaptıklarını yıkalım diyorlar, bunlar yıkım ekibi. Çankırı 16 yıl boyunca bizimle beraber Türkiye'yi 3 kat büyütmek için verdiğimiz mücadelede yer aldı"

Başbakan Yıldırım, Çankırı'da vatandaşlara hitap etti

"ESKİDEN BİR GENEL BAŞKANI VARDI ŞİMDİ İKİNCİSİ DE OLDU"

"CHP'nin eskiden bir Genel Başkanı vardı konuşurdu, şimdi ikincisi de var, bu milletin yüzünü güldürecek hiçbir fikriniz yok mu, AK Parti'yi durdurualım da gerisi ne olursa olsun diyorlar. Eğer Sayın Muharrem İnce bir şeyler yapmak istiyorsa, dönsün Türkiye'nin 16 yıllık gelişimine bir baksın. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok büyük başarılara imza attık, bugün dünyada yapılan 10 tane büyük projeden 6'sını Türkiye yapıyor? ama ne yaparlarsa yapsınlar, 2023 hedeflerimizi, gerçekleştirmemizi engelleyemeyecekler. Yarın Ovit Tünelini'de Cumhurbaşkanımız açıyor. Türkiye bir Bolu tünelini 30 yılda yapamadı, ama işte birkaç sene içerisinde hepsini yapabiliyor. Ülkemizi bölünmüş yollarla, hızlı tren hatlarıyla, yeni şehir hastaneleriyle donatıyoruz. Türkiye'de 16 yılda aldığımız mesafeyi, ulaştığımız mesafeyi muhalefet bile kabullenmede zorlanıyor. Ufukları, hayalleri bizim yaptıklarımıza bile ulaşamıyor."

"EN FAZLA BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN ÜLKE TÜRKİYE OLDU"

"Dünyanın 20 gelişmiş ülkesi arasında en fazla büyümeyi sağlayan ülke Türkiye oldu, biz şov yapmıyoruz, biz hizmet yapıyoruz, biz boş konuşmuyoruz, 16 yıllık başarı öykümüzü gelecek 10 yıllar için teminat olarak gösteriyoruz. AK Parti bu millete verdiği tüm sözleri tuttu. Bütün bu başarıları sizler için gerçekleştirdik, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiç yanlış bırakmadınız. Türkiye'nin tarihi değişime gittiği günlerde, Çankırı yarenler diyarı bizimle beraber olacak."

"BİZİM DERDİMİZ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİDİR"

"24 Haziran'dan sonra hızını daha da artıracak, büyük hedeflere daha hızlı gidecek. Daha az bürokrasi, daha çok iş ve yatırımla Türkiye'nin yıldızı parlamaya devam edecek. 24 Haziran seçimleri ile istikrar ve güven kalıcı hale gelecek. Gençlerimize kadınlarımıza güveniyoruz, kaybedecek bir dakikamız yok. Bizim derdimiz, halkımızın geleceğidir, Türkiye'nin geleceğidir."

"ÇANKIRI'YA 7,5 KATRİLYON DESTEK VERDİK"

"16 yılda Çankırı'ya 7,5 katrilyon destek verdik. Çankırı'da 15 yılda mevcut okulların 3'te biri kadar yeni okul yaptık. Karatekin Üniversitesi'ni kurduk. Şimdi Hukuk Fakültesi'ni de kuruyoruz."