"Biz birlikte güçlü, birlikte Türkiye'yiz" temalı film büyük beğeni aldı

Türkiye'yi teröre teslim etmek isteyenler hendeklere gömüldü. Terörü ve kaosu destekleyenler devletin ve milletin kararlı ve güçlü duruşu ile bertaraf edildi. Dün "yürünmez" diyen sokaklar, bugün barışın ve kardeşliğin diyarı oldu....

AK Parti'den bir 'Vakit Türkiye Vakti' temalı reklam filmi büyük beğeni topladı

Terörden temizlenen kentlerde yaşam yeniden normale döndü. Teröre esir olan insanlar kurtarıldı. Çocuklar güvenle okuyabilecekleri okullarına, esnaf güvenle para kazanabileceği dükkanlarına kavuştu, baskı ve zulümle kepenk kapattırma dönemleri son buldu.

İşte terörden temizlenen Türkiye'nin kardeşlik ve birlik görüntüleri....

AK Parti'nin 'Vakit Türkiye Vakti' temalı yeni reklam filmleri yayında