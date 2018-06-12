CHP'nin başörtüsüne karşı imzaları ortaya çıktı

Mitinglerde muhafazakar imajı çizerek oy toplamaya çalışan, "bana arkadaşlarım hacı derdi" diyen ve cumhurbaşkanı olması halinde başörtüsüne tam özgürlük vadeden Muharrem İnce ve partisinin genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karanlık ve kirli geçmişi peşini bırakmıyor.



Ortaya çıkan belgeler; Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Şubat 2008'de TBMM'de kabul edilen "üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılması" ile ilgili yasanın iptali için AYM'ye yapılan başvuruya attıkları imzayı gözler önüne serdi.



İşte Muharrem İnce'nin başörtüsü ikiyüzlülüğünü kanıtlayacak o imza:.

Aynı belgede Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası:

Muharrem İnce'nin geçmişinden silemediği ve bu milletin asla unutmayacağı başörtüsü skandalları bununla da sınırlı değil. İşte meydanlarda muhafazakarlık şovu yapan İnce'nin asıl yüzünü gösterecek o konulardan bazılar:

BAŞÖRTÜSÜNE KARŞI AMANSIZ BİR MÜCADELE VERMİŞ



Arşivler incelendiğinde, başörtüsüne ve namaza en çok karşı çıkan CHP'li vekillerden birinin Muharrem İnce olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta, başörtüsüyle ilgili önceki yıllara ait videolarıyla gündeme gelen İnce, bu kez de TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesiyle dikkatleri üzerine topladı.

TBMM'YE BAŞÖRTÜLÜ KAMERAMAN HAKKINDA SORU ÖNERGESİ VERMİŞ



İnce'nin 2009 yılında TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesi, başörtüsü konusundaki samimiyetsizliğini gözler önüne serdi.

"BU KAMERAMAN TRT'DE BAŞÖRTÜSÜYLE NASIL ÇALIŞABİLİR"



Önergede, TRT'nin başörtülü bir muhabir çalıştırdığını ifade eden Muharem İnce, söz konusu çalışanın başını dışarıda kışlık bereyle örtmesine dahi tahammül edemediğini bildiriyor.

CHP'li Muharrem İnce başörtüsü yasağını böyle savunuyordu!