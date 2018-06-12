Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar yıkım ekibi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim bir prensibim var, bir defa en büyük kamuoyu araştırması sandığın konulduğu gündür ve milletin orada vereceği karardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber, TVNET, Beyaz TV, Akit TV ortak yayınında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meydanlarda bir büyük teveccühün olduğunu görüyorum. İnşallah bu teveccühle milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir." dedi.

'MUHALEFETİN GÖREVİ HER ZAMAN BEYAZA 'SİYAH' DEMEKTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz bu muhalefetten ekonominin iyiye gittiğini hiç duydunuz mu? Ekonominin dört dörtlük olduğu günlerde dahi iyiye gittiğini duydunuz mu? Muhalefetin görevi her zaman beyaza 'siyah' demektir." diye konuştu.

Erdoğan, "Bu CHP'nin mantığı hep yalanlar üzerinedir, anlayışı hep yalanlar üzerinedir." dedi.

ÖZELLEŞTİRMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Özelleştirmeler) Yani biz zarar eden kamu kurumlarını asla tutamayız, tutmamalıyız." şeklinde konuştu.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Erdoğan, "Şu anda 4 bin 600'ü aşkın Afrin'de etkisiz hale getirdiğimiz terörist var. Halkımızı rahatsız eden ne kadar terörist varsa, son teröriste kadar, biz bu işin üzerine gideceğiz." dedi.

Erdoğan: "Terörle ilgili bunların ağzından en ufak bir aleyhte ifade duydunuz mu?"

"CHP'NİN GÜNEYDOĞU'DA EN UFAK BİR HİZMETİ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin oralarda (Güneydoğu) en ufak bir hizmeti yok. Ondan dolayı Kürt kardeşlerimizin bunlara bakışı sağlıklı değil." diye konuştu.

KANAL İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesine ilişkin, Boğazın her an bir tehdit altında olduğunu belirterek, "Panama kanalı dendiği gibi Kanal İstanbul dünyada anılır hale gelecek, bu bakımdan bu çok önemli." ifadesini kullandı.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye biz bayram ikramiyesini getirdik, şimdi diyor ki 'Onu biz vadetmiştik.' Vadettiysen yap ama biz şu anda oturduk Sayın Başbakanla, Maliyeyle konuştuk, 'Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. O zaman 'Her iki bayramda biner lira vereceğiz' ve şu anda da bu para verilmeye başlandı." dedi.

KIRAATHANE PROJESİ

Erdoğan, "Şu anda projeler üzerinde mimar arkadaşlarımız çalışıyorlar ve öyle zannediyorum bu hafta içinde veya bayrama kadar projeler bitecek." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir"

"HER MÜRACAAT EDEN ÜNİVERSİTELİ BURS VEYA KREDİ ALIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her müracaat eden üniversiteli burs veya kredi alır. Geri gönderdiğimiz yok. Ama bunu bile yalan (Muhalefet) söylüyorlar." dedi.