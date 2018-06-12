Cumhurbaşkanı Erdoğan TANAP açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TANAP'ın açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün, enerjinin 'İpek Yolu' olarak tanımladığımız Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattının açılışını gerçekleştiriyoruz.

TANAP ile Azeri gazı ilk kez Avrupa'ya taşınmış oluyor.

TANAP Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'nın en uzun doğalgaz boru hattıdır.

TANAP çok taraflı işbirliğinin nişanesidir. Enerjiyi çatışma değil, işbirliği olarak gören anlayışımız bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür.

Enerjiyi çatışma değil işbirliği zemini olarak gören anlayışımız, TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür.

TANAP, ortak vizyonumuzun en son meyvesidir. TANAP aynı zamanda devreye alacağımız yeni projelerin müjdecisidir.

TANAP başlangıç kapasitesi yıllık 16 milyar metreküp doğalgazdır. Bunun 6 milyarı Türkiye'ye, 10 milyar metreküpü ise Avrupa'ya taşınıyor.

TANAP'ın kapasitesini talebe bağlı olarak önce 22 milyar metreküpe, akabinde ilave yatırımlarla 31 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz.

TANAP'ın kısa sürede hayata geçmesinde, Türkiye'nin son 16 yılda sağladığı siyasi ve ekonomik istikrarın çok önemli rolü var.

TANAP sadece arz güvenliği açısından değil, Hazar Bölgesi'nden Avrupa'ya kadar tüm rota üzerindeki ülkelerin refah ve istihdamına da katkı verecektir.

TANAP ile Türkiye transit bir ülke olmaktan çıkıp, üreticiden nihai tüketiciye uzanan değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldi.

Yerli ve milli ilk sondaj gemimiz olan Fatih'i Akdeniz'e uğurladık. Dünyanın en ileri teknolojisine sahip bu gemimizle ülkemizin önemli bir eksikliğini gidermiş olduk.

Yunanistan sınırına ilk gaz teslimatını Haziran 2019'da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.