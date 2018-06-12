Dev proje TANAP açılıyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko:

Tanap doğalgaz hattının açılışı çok uzun süredir devam etmekte olan Türk Cumhuriyeti Hükümeti'nini trans atlantik bölgesindeki rolünü garanti etmektedir.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak kararlılığıyla ve aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerinin katılımıyla bu güney gaz koridorunun parçası tamamlanmış bulunmakta

Bunun ticari etkisinin yanı sıra siyasi bir etkisi de var. Bunun dışında Tanap enerji güvenliği ile ilgili.

İki büyük liderin bir araya gelmesiyle bu garanti edilmiş oldu. Ukrayna adına iki lidere de teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkılarının altını çizmek istiyorum. Biz kez daha şunu ifade etmek istiyorum Ukrayna bu projeye tam destek veriyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexandar Vuçiç:

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni davet etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle tebriklerimi ileterek sözlerime başlamak istiyorum.

Bu başarılı projeyi gerçekleştiren, bu konuda vizyona sahip olan liderlere teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de bulunmaktan menuniyet duyuyorum.

Başarılı ve Sırbistan arasında önemli bir işbirliği. Karşılıklı güven içinde bu işbirliğinin devam edeceğine inanıyorum. Bu tören özellikle doğalgaz koridorunu oluşturması açısından Tanap'ın önemli bir proje olduğunu ortaya çıkarıyor

Doğalgaz boru hattının oluşturulması ile ilgili iki önemli hususu belirtmek istiyorum. Öncelikle Güneydoğu Avrupa'da çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Aynı zamanda bu proje Avrupa'nın bu kısmının enerji bağlantısını da garanti altına alacaktır.

Bütün bunlar bizim işbirliğimizi destekleyecektir. Sırbistan bu konudaki projelere katılmaya büyük istek duyan bir ülke. Bölgenin tüm ülkeleri açısından TANAP çok büyük bir katkıda bulunacak.

Burada bulunmamın sebebi, öncelikle sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni davet etmesi. Kendisini ve sayın Aliyev'i tebrik ediyorum.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:

Sayın Aliyev'in konuşmasından sonra konuşmamın girişinde uıfak bir değişiklik yapıyorum. Bir kardeşiniz daha var; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Bir acı olduğunda acıyı yüreğimizde hisseder, bir sevinç olduğunda sizinle beraber seviniriz.

Bu güzel olayın Türkiye ve Azerbaycan'a ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diyorum. Çağımızın akıcı işbirliklerine önemli bir örnek niteliğinde

Günümüzde bölgenin ve dünyanın özellikle doğal kaynakları değerlendirmede paydaşları arasında işbirliğini teşvik eden projelere ihtiyaç vardır. Coğrafi konumu Türkiye'yi doğunun zengin kaynaklarını nakleden ideal bir enerji merkezi haline getirmiştir. Bu coğrafya insanlığa hizmet eden bir işbirliği hattına dönmüştür.

TANAP, Türkiye'ye ve bölge ülkelerine önemli olanaklar sunan, kapasite ve potansiyeli yüksek bir projedir.

Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev:

Kardeş Türkiye toprağında olmaktan memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorulmaz faailiyeti neticesinde Türkiye dünya çapında büyük güce evrildi

Bugün TANAP'ın açılması Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin zaferidir. Bugün enerji tarihini birlikte yazıyoruz.

Enerji projelerimiz bölgemize istikrar getiriyor, halklar fayda görüyor.

Bu hayata geçirdiğimiz birinci proje değil. Bundan önce 2006'da ve 2007'de de açılışlar yaptık. Bütün bu açılış merasimlerine kardeşim Erdoğan'la birlikte iştirak ettik. Bunun ardında bizim kardeşliğimiz var.

Bunun adını da birlikte koyduk TANAP. 2012 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben birlikte imzaladık. Bugün TANAP'ın açılması komşu ve dost ülkeler için güzel imkanlar yaratıyor. Birçok ülke ve şirketleri birleştiriyor.

Eminim iki yıl içinde TAP projesi de açılacak. Bu güzel hadise münasebetiyle sizi ve halklarımızı tebrik ediyorum