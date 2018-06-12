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kadınları ağırladı

Tarabya’daki Huber Köşkü’nde akademi, sanat ve iş dünyasından kadınları iftar yemeğinde ağırlayan , “Türkiye’yi bir üst lige taşıyalım” dedi

Giriş Tarihi: 12.6.2018
Emine Erdoğan kadınları ağırladı
Cumhurbaşkanı 'ın eşi , akademisyenler, sanatçılar ve iş kadınlarını iftar yemeğinde ağırladı. Davetteki konuşmasında ülkenin çok kıymetli akademisyenleri, iş kadınları, yazar ve sanatçılarıyla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunun altını çizen Emine Erdoğan "Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadın oranı, ne yazık ki yönetim mekanizmalarındaki kadın sayısıyla orantılı değil. Bu dengeyi sağlamak için hükümetimiz var gücüyle çalışıyor. Öyle sanıyorum ki Türkiye tarihinin en reformist iktidarıyla karşı karşıyayız" diye konuştu. Türkiye'nin böylesine geniş çaplı ve köklü bir kalkınma ivmesini yakın zamanda bir daha kolay kolay yakalayamayacağını belirten Emine Erdoğan "Bu fırsatı birlikte değerlendirip, yol kazalarını birlikte tamir ederek Türkiye'yi bir üst lige taşıyalım. Atıl, durağan bir devlet ve bürokrasi yapısı artık tarihe karıştı. Şu anda toplumdan gelecek her türlü sese kulak veren bir devlet aklı var. Sanattan akademiye, iş dünyasından eğitim camiasına üretilecek tüm projelerin karşılık bulacağı bir iklim var. Yapacağımız iş birliği hem kadın dayanışmasının hayata yansıması hem de ülkemize, insanlığa yapacağımız katkı adına umut olacaktır" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI
İftar davetinde medya ve sanat dünyasından , , Melahat Gülses, gibi isimler yer aldı. İş dünyasından Arzuhan Doğan Yalçındağ, Leyla Alaton, Reyhan Kalyoncu, Semahat Arsel ile çeşitli üniversitelerden Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Ümit Meriç gibi akademisyenler de iftara katıldı.
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Emine Erdoğan kadınları ağırladı
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