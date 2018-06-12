Feto’nun prensine 15 yıl hapis istendi

FETÖ
elebaşı Fetullah Gülen
'in sözde onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı yöneticilerinden tutuklu sanık Mehmet Gündem hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde iddianame düzenlendi. Gündem'in "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede vakfın hesaplarına 2011-2016 arasında 4.8 Milyon TL'lik bir havale geldi. Bu havalelerin çoğunluğu Kaynak Holding
'e bağlı şirketler tarafından gerçekleştirildi. Vakfın hesaplarından 2011-2015 yılları arasında 3.3 Milyon TL dövize çevrilerek ABD ve İngiltere
başta olmak üzere yurt dışına transfer edildiği tespit edildi.