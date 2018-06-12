Füreya Koral için Google'dan Doodle sürprizi! Füreya Koral kimdir?

Füreya Koral kimdir? Bu sabah saatlerinden itibaren internet kullanıcıları bu sorunun yanıtını araştırıyor. Öncelikle şu bilgiyi vermek gerekir; Doddle demek arama motoru Google üzerinden arama yapılacağı zaman kullanıcının karşısına çıkan ilk simgesel ekrandır. Goggle Doddle değişimlerini ülkelerin kültürel kodları ve sanat gelişmelerine göre değerlendirmektedir. Goggle tarafından Doodle yapılan Füreya Koral kimdir? İşte yanıtı...

Füreya Koral isminin neden doodle olduğunu anlamak için öncelikle Füreya Koral'ın neden Türk tarihi için önemli olduğunu iyi anlamak gerekmektedir.

FÜREYA KORAL KİMDİR?

Google tarafından Doodle olan Füreya Koral; İstanbul'da doğdu. Babası Emin Paşa idi. 1927'de Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne devam etti. Dönemin ünlü Macar keman virtüözü, sonradan Füreya'nın teyzesi Aliye Berger ile evlenecek olan, Charles Berger'den özel keman dersleri aldı. 1940-1944 arasında müzik eleştirileri yazdı, çeviriler yaptı.

İkinci evliliğini o zaman milletvekili olan Kılıç Ali ile yaptı ve Ankara'ya yerleşti. Bu evlilik sırasında tüberküloz'a yakalandı. İsviçre'de Leysen'de sanatoryumda tedaviye gitti. Burada iken Londra'da bulunan teyzesi Fahrelnissa Zeid, vaktini verimli geçirmesi amacıyla ona sanatla uğraşma materyalleri gönderdi. Bunlar arasında bulunan seramikçilik alet ve materyali dolayısıyla ilk defa seramikçiliğe ciddi bir uğraş olarak başladı.

1947'de Lozan'da seramik çalışmalarına başladı. Ardından tanınmış Fransız seramikçi Serré'nin desteği ile, Paris'te özel bir seramik atölyesinde çalışmalarını sürdürdü. İlk seramik ve taşbaşkı sergisini 1951'de Paris'te açtı. Aynı yıl yurda döndü, Maya galerisinde yapıtlarını sergiledi. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli sergilere katıldı, ödüller aldı.

Füreya Koral, 26 Ağustos 1997'de 87 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Yazar Ahmet Hamdi Tanpınar 1958 yılında onun için şunları yazmıştı: "Daha ilk tecrübelerinden itibaren seramiği başka iklimlere taşımaya çalıştı. Bu sayede seramik eserlere ilk işaretimizde piştikleri ateşin karşısında hizmetimize koşan uysal cariyeler olmaktan kurtuldu. Bu ateş kızları şimdi büyük resmin ve heykelin gururuyla bize geliyorlar. Tabak gibi, fincan gibi hususi bir iş görenler bile bizimle bir sevgili nazıyla, edasıyla konuşuyorlar." Ayrıca yazar Ayşe Kulin de Füreya Koral'ın hayatını anlatan "Füreya" adlı bir roman yazmıştır.

Sanatçı "Yürüyen İnsanlar" adlı heykelciklerinde delikler açıp kişiliğini yitirmiş insan tipi yaratmış.