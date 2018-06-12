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saldırısı davasında istenilen cezalar belli oldu

ı önünde 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili davada savcı, 10 sanığın 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 18:41
Gar saldırısı davasında istenilen cezalar belli oldu

ı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, 10 sanığın "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Savcı, sanıklardan 10'unun "100 kişiyi kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Sanıklar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde patlayıcı madde bulundurmak" gibi suçlardan ayrıca ceza talebinde bulunan savcı, 9 sanığa çeşitli suçlardan süreli hapis cezası istedi.

Savcı, yakalanamayan 16 sanığın dosyasının ayrılmasını, yargılama sırasında ölen bir sanık hakkındaki kamu davasının ise düşürülmesini istedi.

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Gar saldırısı davasında istenilen cezalar belli oldu
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