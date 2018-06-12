Hakkari'de teröristler mühimmat depolarını bırakıp kaçtılar!

ÇOK SAYIDA KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 11 Haziran 2018 günü merkez Oğul köyü kırsal alanında bulunan Talebe Tepe ve İnek Tepe mevkilerinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 2 adet fünyesiz El Yapımı Patlayıcı (EYP) basma düzeneği,240 adet bixi makineli tüfek mühimmatı, 250 adet AK-47 kalaşnikof mühimmatı,