‘Hendek siyasetiyle çocukları heba ettiler’

Van Dernekleri Federasyonu tarafından Esenyurt
'ta düzenlenen iftar programına katılan AK Parti Van Milletvekili Adayı Osman Nuri Gülaçar, "Hendek siyasetiyle 'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı bize verin' dediler. 15-16 yaşında çocuklarımızı heba ettiler" diye konuştu. VAN İFTARDA BULUŞTU Turgut Özal
Stadyumu'ndaki iftar programına siyasilerin yanı sıra İstanbul
'da yaşayan çok sayıda Vanlı ile STK üyeleri katıldı. Programda konuşan AK Parti Van Milletvekili adayı Osman Nuri Gülaçar, "Şu an Türkiye için normal zamanlardan geçmiyoruz. Birçok yol denediler. Önce güzelim şehirlerimizde hendekler kazarak bizi kaosa sürüklemek istediler. Binlerce 15-16 yaşında çocuklarımızı heba ettiler. Kendi iktidarlarını ayakta tutmak için hayatlarının baharındaki çocuklarımızı kandırdılar, kendi vahşi emellerine alet ettiler. Bizim çocuklarımız bizim gençlerimiz bunları hak etmedi. Onlara en güzel imkanları sunarak ülkemizin önemli mevkilerine getireceğiz ki memleketlerine hizmet etsinler" dedi.