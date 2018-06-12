İfade kayıtları yalanladı

Kobani katliamına neden olan talimatı kendisinin vermediğini söyleyen HDP
'nin cezaevindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş
'ın, o kararın alındığı toplantıda bulunduğu mahkemedeki ifadesinde ortaya çıktı. 53 kişinin katledilmesi talimatını kendisinin verdiğinin ispatlanması durumunda Erdoğan lehine istifa edeceği iddiasında bulunan Demirtaş'ın 11-13 Nisan 2018 tarihleri arasında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği ifadede, HDP'nin 6 Ekim 2014 günü 21.20'de halkı sokağa dökmeye yönelik yaptığı basın açıklaması içerikli çağrının kendisinin de bulunduğu Merkez Yürütme Kurulu tarafından alınan kararıyla yapıldığını anlatıyor. Demirtaş, ifadesi sırasında hâkimin, "Yani siz o açıklamanın yapılmasından haberdar değilsiniz özetle. Böyle mi anlıyorum?" sözlerine "Benim de içinde bulunduğum toplantıda alınmış bir karardır. Öyle haberdar değilim falan değil. Ben sadece açıklama basına geçilirken, yazıldığında Başbakan ile görüşme halindeydim diyorum. Sonuna kadar ben o açıklamanın meşruiyetinin, haklılığının arkasındayım" yanıtını veriyor.