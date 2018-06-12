İlham Aliyev'den TANAP açılışında tarihi sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Eskişehir'de gerçekleşen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) açılışında "Türkiye Azerbaycan kardeşliği olmasaydı bu proje kağıt üzerinde kalabilirdi" dedi.

Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesinde bulunan TANAP Tesislerinde gerçekleşen açılışa katılarak burada bir konuşma gerçekleştiren Azebaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye'de yeniden olmaktan dolayı mutluyum. Erdoğan'ı yorulmaz faaliyetleri neticesinde Türkiye dünya çapında büyük güce cevirdi. Biz Azerbaycan olarak buna seviniyoruz. Biz uzun yılladır bu birliği destekledik. Bu kadar birbirini destekleyen ülkeler çok yok. Bölgemiz için, Avrasya için önemli bir faktördür. TANAP Türkiye Azerbaycan'ın zaferidir. Bugün bir 21. Yüz yılın enerji tarihini birlikte yazıyoruz. Bu tarih iş birliği tarihidir. Enerji projelerimiz bölgemize istikrar getiriyor.

TANAP gibi projenin hayata geçirilmesi, liderlerin bilge güçlü iradesiyle olmuştur. Bu hayata geçirdiğimiz ilk proje değil. Kars Demiryolu açılışını da birlikte yapmıştık. Bütün bu açılış merasiminde aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan vardı, bugün de var. Bunun arkasında düşünülmüş siyaset, güçlü irade ve bizim kardeşliğimize dayanır. Türkiye ve Azerbaycan karar verip yeni bir proje öne sürelim dedik ve adını da birlikte koyduk. 2012 de İstanbul'da birlikte imzaladık. O gün o imzalama merasiminde bugünü görme arzusunu yaşamıştık Allah bize bunu yaşattı. Bugün TANAP'ın açılması komşu ve dost ülkeler için de güzel imkanlar oluşturdu. Bu proje, bir çok ülkeyi birleştiriyor. Bugün tarihi bir gündür. Bu günün yaşanması güçlü siyasi irade ile sağlandı. Türkiye Azerbaycan kardeşliği olmasaydı bu proje kağıt üzerinde kalabilirdi" dedi.

KKTC CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI: BU ÇAĞIN AKICI İŞ BİRLİĞİNE İYİ BİR ÖRNEK



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinin bu çağın akıcı iş birliğine iyi bir örnek olduğunu belirtti.





Akıncı, Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde düzenlenen TANAP açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğinden bahsedildiğini anımsatarak "Ben de diyorum ki bir kardeşiniz daha var, KKTC. Bu kardeşiniz, Türkiye ve Azerbaycan'da bir acı olduğunda sizin gibi hisseder, bir sevinç olduğunda sizin gibi coşku duyar. Bu nedenle hem Türkiye hem Azerbaycan için çok önemli olan bu tarihi, güzel olayda sizinle beraber olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu güzel olayın Türkiye ve Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

TANAP'ın bölgeye yapacağı katkıya işaret eden KKTC Cumhurbaşkanı, "Öyle inanıyorum ki TANAP projesi çağımızın akıcı iş birliklerine iyi bir örnek niteliğindedir. Hazar Denizi'ndeki kaynakların en uygun güzergahlardan taşınarak Türkiye'ye, buradan da Avrupa pazarına nakledilmesi bölgede ekonomik gelişmeye ve güven ortamının da oluşmasına katkıda sağlayacak özelliktedir." dedi.

Doğal kaynakların değerlendirilmesinde paydaşlar arasında iş birliğini teşvik eden projelere ihtiyaç olduğunu ifade eden Akıncı, "Doğal kaynakları, çatışma ve gerilime dönüştürmeden tam tersine herkesin kazançlı çıkacağı barışçıl modellerle değerlendirmek yapılacak en doğru iştir. Coğrafi konumu Türkiye'yi doğunun zengin kaynaklarını batıya nakleden ideal bir enerji merkezi haline getirmiştir." şeklinde konuştu.

Akıncı, Karadeniz'den gelen Mavi Akım ve Türk Akımı ile diğer yandan Güney Kafkasya Boru Hattı ve Trans Adriyatik Boru Hattı'nın bel kemiğini oluşturacak TANAP'ın Türkiye'ye ve bölge ülkelerine önemli olanaklar sunan kapasite ve potansiyeli yüksek bir proje olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'de de önemli doğal kaynak rezervlerinin varlığının saptandığını hatırlatan Akıncı, "Bu rezervlerin ortak akılla en başta bölge halklarının ve tüm insanlığın yararına değerlendirilmesi önemli bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

Ortadoğu'nun, enerji kaynakları yüzünden başı beladan kurtulmayan bölgelerin başında geldiğine vurgu yapan Akıncı, şunları kaydetti:

"Şimdi Doğu Akdeniz'deki doğal zenginlikler yüzünden gerginliklerin tırmanması ihtimal dahilindedir. Halbuki bu kaynakları, iş birliği ve barış ortamına katkı yapacak şekilde değerlendirmek akıl işidir. Tüm tarafların kazançlı çıkacağı yol da budur. Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının birleştirilerek, Avrupa'ya en kısa, en ucuz, en hızlı tamamlanabilecek güzergah olan Türkiye üzerinden nakledilmesi geniş bir iş birliği ağı oluşturacak ekonomik yarar yanında bölge barışına ve istikrarına katkıda bulunacaktır. Bugün açılışı yapılmakta olan TANAP'ı meydana getiren ekonomik iş birliği ruhuyla politik öngörünün herkese ilham vermesi en büyük arzumuzdur."

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, TANAP'ın başta Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan olmak üzere tüm bölge ülkelerine ve insanlığa hayırlı olmasını diledi.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI ALEKSANDAR VUCİC: SİZİN SAYENİZDE KÖPRÜLERİ KURDUK





Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) açılışında konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Biz gerçekten Erdoğan'ın birçok önemli işi halkı adına gerçekleştirmiş olmasından dolayı takdir ediyoruz. Sizin liderliğinde Türkiye en iyi dostlukları yürütebilecektir" dedi.





Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Aksaklı Mahallesi'nde TANAP'ın açılışı gerçekleştiriliyor. Açılışta konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Önemli açılışa davetten dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten son derece önemli stratejik bir bağlantı oluşturulmuş olacak. TANAP açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Başarılı projeyi gerçekleştiren ve bu konuda vizyona sahip olanlara teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de bir kez daha bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Daha önce de resmi bir ziyarette bulunmuştum. Türkiye ile Sırbistan arasında çok önemli bir başarılı bir ikili ilişki olduğunu belirtmek istiyorum. Özellikle kalkınmanın ve işbirliğinin gerçekleştirilmesi konusunda karşılıklı güven tesis edildi. Bunun devam edeceğini ve bununla birlikte Batı Balkanların da gelişeceğini düşünüyorum. Eskişehir'de gerçekleştirdiğimiz bu tören, özellikle doğalgaz koridorunun oluşturulması ve TANAP'ın önemini ortaya çıkarıyor. Diğer bölgelerin enerjilerine katkıda bulunacağına inanıyorum" dedi.







"TÜRKİYE İLE SIRBİSTAN ARASINDA GÜZEL BİR DOSTLUK KURABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"



Önemli bir işbirliğine imza attıklarının altını çizen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic şunları dile getirdi:



"Doğalgaz boru hattının oluşturulması ile ilgili önemli bir adım atmış oluyoruz. Aynı zamanda bu proje Avrupa'nın bu kısmının enerji bağlantısını da garanti altına alacak ve yatırım ortamını desteklemeye devam edecek. Ülkemize de bu anlamda yatırımları çekeceğine inanıyoruz. Bütün bunlar bizi destekleyecektir. Çok başarılı bir çalışma ile ülkeleri bir araya getirecektir. Sırbistan bu tür projelere katılmaya büyük bir istek duyan ülke. Aynı zamanda bölgemizle ilgili projelere de gerçekleştirmek istiyoruz. Enerji ve sürdürülebilirliği sadece ülkeler açısından değil herkes açısından çok önemli. Bu anlamda TANAP da çok büyük katkıda bulunacak. Bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Burada bulunmamın sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ın beni davet etmesi. Kendisini ve Aliyev'i tebrik ediyorum. Türkiye'de bile çok büyük projeleri ile ilgili şüpheleri olan insanlar olduğunu biliyorum. Ben bu kişilere şunu ifade etmek istiyorum. Biz gerçekten Erdoğan'ın birçok önemli işi halkı adına gerçekleştirmiş olmasından dolayı takdir ediyoruz. Bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Sizin liderliğinde Türkiye en iyi dostlukları yürütebilecektir. Sadece Türkiye ile Azerbaycan arasında değil bu çok doğal bir dostluk çünkü. Türkiye ile Sırbistan arasında da çok güzel bir dostluğu kurabileceğimizi düşünüyorum. Birkaç yıl önce düşünülemez bir şeydi bu. Sizin sayenizde Türkiye ile inşa edebildik. Bu çerçevede bunları koruyabileceğimize ve geliştirebileceğimize inanıyoruz. Gelecekte de bunların ilerleyeceğine inanıyorum."

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI PETRO POROŞENKO: BU PROJEYE SONUNA KADAR DESTEĞİNİ VERİYORUZ"





Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) açılında konuştu.



Ukrayna'nın Türkiye yanında yer aldığına sık sık vurgu yapan Poroşenko, tarihi güne şahitlik ettiği için mutlu olduğunu belirtti. Hattın önemli kısmının Türkiye'den geçtiğini ve önemli kısmının tamamlandığını belirten Petro Poroşenko, "Ben burada olmaktan dolayı mutluyum. Tarihi bir olayı yerinde görme fırsatı bana da tanındı. TANAP Doğalgaz Hattı açılışı çok uzun süredir devam etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Trans Atlantik Bölgesi'ndeki yerini gözler önüne sermekterdir. Bu konuda bağımlılık artık sona ermektedir. Türkiye ve Azerbaycan kararlığıyla Güney Gaz Koridorunun önemli kolu tamamlanmıştır. Bölgenin tamamı önemli bir güvenliğe sahip olmaktadır. Çünkü gördüğümüz gibi Rusya tarafından bölgedeki enerji sömürüldü. Bunlar başarılı olamadı ve bu doğalgaz hattı bunun göstergesidir" dedi.







"Ukrayna bu projeye sonuna kadar desteğini veriyor"



Mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek sözlerine son veren Poroşenko, "Avrupa'nın da enerji güvenliği için proje önemli. Gaz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve güvenirliği için önemli. Ukrayna'ya gidecek hatların çeşitlendirmesi için bu hat önemli. Bunun için Erdoğan'a ve Aliyev'e teşekkür ederim. Aynı zamanda Türkiye'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği konusunda teşekkür ediyorum. Bu hat Avrupa'nın refahına büyük katkı sağlamaktadır. Ukrayna bu projeye sonuna kadar desteğini veriyor. TANAP'tan doğalgaz elde edebilmek için çalışmalar yapacağız. Bu adımları her zaman destekledik. Ülkemiz bunu rekabetçi çerçevede kullanmaya devam edecektir. Yakın gelecekte çok geniş imkanlara kavuşacağımızı düşünüyorum. Hazar Denizi'nden elde edilecek enerjini sadece Ukrayna'ya değil, tüm bölgeye aktarılmalıdır" diye konuştu.