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ile arası 15 dakikaya düştü

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018
İzmir ile Manisa arası 15 dakikaya düştü
Başbakan , - arasını 15 dakikaya indiren 'nin açılışını yaptı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katıldığı törenle açılan Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yollarıyla günde ortalama 40 bin aracın kullandığı yolda hem güvenlik hem hız hem de yakıt tasarrufu sağlanacak. Başbakan Yıldırım, CHP'yi şu sözlerle eleştirdi: "Orda burada iş yapamazlar. Yapılan işlere de karşı çıkarlar ya. Tüneli görüyorlar artık yapılmış, yapılacak bir şey yok. Bu sefer de diyorlar ki 'paralı olacakmış'. Paralı değil, bedava. Gidiş de geliş de bedava olacak. Ne sözü verelim diye düşünüyorlar. Bakıyorlar. yapmış. Sinirleniyorlar. Vitesten atıyorlar. AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız diyorlar. Bunlar yıkım ekibi. Yaparsa AK Parti yapar." Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tüneli'nden gerçekleştirilen canlı TV yayınına da konuk oldu. Yıldırım, "Kandil operasyonunun nihai hedefi PKK'yı bir daha ülkemize zarar veremeyecek şekilde etkisiz hale getirmek" dedi.
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İzmir ile Manisa arası 15 dakikaya düştü
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