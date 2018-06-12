İzmir'deki FETÖ/PDY soruşturması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 Haziran'da gözaltına alınan 8 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 4'ü "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.