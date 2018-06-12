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Son dakika haberi... 'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 12:00
İzmir'deki FETÖ/PDY soruşturması

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 Haziran'da gözaltına alınan 8 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 4'ü "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.

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İzmir'deki FETÖ/PDY soruşturması
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