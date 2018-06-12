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"Kılıçdaroğlu, 'yi yalanlamıştır"

haberi... Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı 'in iadesiyle ilgili tartışmalara değinen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ", 'yi yalanlamıştır" ifadesini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 11:26
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi yalanlamıştır

haberi... Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı 'in iadesiyle ilgili tartışmalara değinen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sayın İnce, Genel başkanı tarafından yalanlanmıştır. Bu konuyla ilgili herhangi bir gecikme, herhangi bir farklı usulen durum söz konusu değil. Türkiye'de bu yargı usulleri mahkemeler tarafından talep edilmekte, hazırlanmakta."

"KANDİL İÇİN HER TÜRLÜ ADIMI KARARLI BİR ŞEKİLDE ATACAĞIZ"

Abdülhamit Gül, "Kandil için Türkiye'yi tehdit eden bütün unsurlar tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar her türlü gelişmeyi ve her türlü tedbiri ve her türlü adımı kararlı bir şekilde atacağız." diye konuştu. Gül ayrıca, "Son bir ayda 500 kişi, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndü." dedi.

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"Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi yalanlamıştır"
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