Milletimiz bu işi ikinci tura bırakmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün akşam TGRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları özetle şöyle:
Meydanlarda bir büyük teveccühün olduğunu görüyorum. İnşallah bu teveccühle milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir.
Benim bir prensibim var, bir defa en büyük kamuoyu araştırması sandığın konulduğu gündür ve milletin orada vereceği karardır.
Ben geçen pazar Diyarbakır'daydım, muhteşem bir miting yaptık. Verilen resmi rakam 35 bindi. Bugün (dün) Bay Muharrem oradaydı. İki soru soracağım; bir, mitinge katılanlar CHP
'li mi, HDP
'li miydi? Benim aldığım bilgiler, tamamına yakını HDP'liydi. Rakam, söyledikleri 10 bin. Kiminle cirit atıyorsunuz?
Siz Muharrem'in söylediklerine bakmayın, anlamaz bu işlerden. Sen kalkıp Selo, Selo, Selo, onların bağırması çağırması altında miting yapıyorsun, biz öyle bir miting yapmıyoruz, ona da ihtiyacımız yok.
CHP'nin oralarda (Güneydoğu) en ufak bir hizmeti yok. Ondan dolayı Kürt kardeşlerimizin bunlara bakışı sağlıklı değil.
24 Haziran'dan sonra biz OHAL'e şöyle bir neşter vurabiliriz ama herhangi bir sıkıntı olduğu anda tekrar getirilebilir.
Siz bu muhalefetten ekonominin iyiye gittiğini hiç duydunuz mu? Ekonominin dört dörtlük olduğu günlerde dahi iyiye gittiğini duydunuz mu? Muhalefetin görevi her zaman beyaza 'siyah' demektir.
Bu CHP'nin mantığı hep yalanlar üzerinedir, anlayışı hep yalanlar üzerinedir.
Emekliye biz bayram ikramiyesini getirdik, şimdi diyor ki 'Onu biz vadetmiştik' Vadettiysen yap ama biz şu anda oturduk Sayın Başbakanla, Maliye ile konuştuk, 'Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. O zaman 'Her iki bayramda biner lira vereceğiz' ve bu para verilmeye başlandı.
(Özelleştirmeler) Yani biz zarar eden kamu kurumlarını asla tutamayız, tutmamalıyız.
(Kandil Operasyonu) Bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece ansızın vurabiliriz.
Şu anda 4 bin 600'ü aşkın Afrin'de etkisiz hale getirdiğimiz terörist var.
S-400'leri kusura bakmasınlar alıp da ambara koyacak halimiz yok. Yeri geldiğinde gerekli şekliyle kullanacağız. Bu savunma sistemlerini kullanmayacağız da ne yapacağız? Yine ABD'nin eline mi bakacağız?
Avusturya'da 7 tane caminin kapatılmasından bahsediliyor. Bu ahlaksızlığın daniskası.