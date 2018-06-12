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’nin mitinginde bayrakları açıldı

’nin cumhurbaşkanı adayı İnce’nin mitinginde bayrakları gizli ittifakı açık bir şekilde gözler önüne serdi

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018
Muharrem İnce’nin mitinginde HDP bayrakları açıldı
'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin 'da düzenlediği mitingde gizli ittifak gün yüzüne çıktı. İnce'nin konuşması sırasında "Selo'ya özgürlük" sloganları atan 'liler salladıkları bayraklarıyla bazı CHP'lileri bile kızdırdı. CHP'liler, kendi mitinglerinde açılan HDP bayrağına sosyal medyadan tepki gösterdi. CHP'nin Diyarbakır'daki mitingi Yenişehir ilçesi İstasyon Alanı'nda yapıldı. Polis yoğun güvenlik önlemi alırken, mitingde yaşananlar akıllara CHP mitingi mi, yoksa HDP mitingi mi sorusunu getirdi. Sık sık cezaevinde bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş sloganları atılan CHP mitingi HDP'lilerin şovuna dönüştü. HDP bayrakları ile Demirtaş fotoğrafının açıldığı miting alanı HDP'lilerin yoğun bir desteği ile dolduruldu. Diyarbakır'daki CHP mitingi iki partinin dirsek teması halinde olduğunu bir kez daha gösterirken, İnce'nin de mesajları deyim yerindeyse 90'lı yıllarda alışıla gelmiş siyasetçilerin Kürtlere yönelik mesajını akıllılara getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 23 Mayıs 2011 tarihinde Hakkari'de HDP-BDP'nin desteği ile miting yapmıştı. Mitingde Türk bayrağının olmaması eleştirilere yol açmıştı. Terör suçundan cezaevinde bulunan Demirtaş, Kobani olaylarını bahane ederek halkın sokağa çıkmasını istemiş, bu çağrı üzerine yapılan terör olaylarında 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
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Muharrem İnce’nin mitinginde HDP bayrakları açıldı
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