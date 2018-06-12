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merkezli / operasyonu

merkezli 5 ilde /'ye yönelik operasyonda, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 15:57
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince /'ye yönelik , , , ve 'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün işlemleri tamamlandı.

Adliyesevk edilenlen zanlılardan örgütün kapatılan kurumunda öğretmen İsmail Küçükkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eski Zaman gazetesi çalışanı Mükremin A, FEZA Gazetecilik AŞ personeli Osman A. ve Cihan Medya görevlisi Halil A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen 8 zanlı, 8 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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