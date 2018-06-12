Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Demokrasi'nin, merhum Hasan Polatkan'ın şehri Eskişehir. Sizleri gönülden selamlıyorum Eskişehir. Artık sonuna yaklaştığımız Ramazan-i şerifinizi tebrik ediyorum. Eskişehir demokrasinin, kalkınmanın kıymetini bilir.

TERÖRE DESTEK VERENLER DIŞINDA KİMSE İNCİTİLMEMİŞTİR

Aynı zamanda Eskişehir geleceğe huzurla bakmanın kıymetini bilir. Tabi Eskişehir son 16 yıldır bunu kimin sağladığını da bilir. Bu ülkede 16 yıldır terör örgütleri ve onları destekleyenler dışında hiç kimse incitilmemiştir.

BİRLİKTE, BERABER, KARDEŞÇE...

Eskişehir bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Güçlü meclis cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi destekliyor muyuz? Cumhur ittifakını destekliyor muyuz? Eskişehir vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteği ile Türkiye şahlanacak. Birlikte, beraber, kardeşçe.

"KARDEŞLERİM BİZİM DİĞER PARTİLERDEN FARKIMIZ NE BİLİYOR MUSUNUZ?"

Kardeşlerim bizim diğer partilerden farkımız ne biliyor musunuz? Biz size yaptıklarımızı anlatıyoruz. Daha önce yaptıklarımız bizim en büyük referansımızdır. Bir de yeni projelerimizi sizlere sunuyoruz. Diğerleri ne anlatıyor? Gençlerin söyledikleri gibi söyleyeyim bol bol geyik yapıyorlar. Son 16 yılda Eskişehir'e 21 katrilyon yatırım yaptık. Eskişehir'e 3.devlet üniversitesini de kuruyoruz. Eskişehir'de eski stadın yerine millet bahçesi yapıyoruz. Biz aldatan olmadık, biz icraatciyiz.

MART'TA ESKİŞEHİR'DE BÜYÜKŞEHİRİ DE ALACAĞIZ

Mart'ta Eskişehir'de büyükşehiri de alacağız. Bunlardan birşey olmaz. Buraya hızlı treni getirdik mi? Tüm bölünmüş yolları yaptık mı? Eskişehir şehir hastanemiz dev bir eser, bu yıl sonuna kadar hizmete alıyoruz. Eskişehir'de proje aşamasında olan 11 sağlık tesisimiz var. Eskişehir'de TOKİ aracılığı ile 9827 konut projesini hayata geçirdik. Eskişehir-Ankara hızlı tren hattına Konya ve İstanbul'u dahil ettik. Eskişehir-Konya üzerinden Karaman'a bu yıl bağlanacak. Eskişehir'de baraj ve 8 gölet inşa ettik.

ESKİŞEHİR'İ 2019 TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BAŞKENTİ İLAN EDİYORUZ

Eskişehirli çiftçilerimize 1,5 katrilyonluk tarımsal destek verdik. Eskişehir'de bir teknokent ve 16 AR-GE merkezini kurduk. Şimdi buradan sizlere bir söz daha veriyorum Eskişehir'i 2019 Türk Dünyası eğitim başkenti ilan ediyoruz. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. Eskişehirli, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile bugünlere geldi. Eskişehir 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Bu iş havada tavada olmaz icraatle olur, siyaset iddia ve icraat işidir. İddiamız Türkiye'ye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek. İcraatimiz son 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyütmek oldu. Türkiye ilk çeyrekte Hindistan'dan sonra en çok büyüyen ülke oldu. Bunu Bay Kemal anlamaz. Büyümesek bu kadar yatırımı nasıl yapıyoruz Bay Kemal, Bay Muharrem. Siz bu ülkede çırak bile olmadınız. Bakkal dükkanınızı çırağa teslim eder misiniz?

ADAM İŞİNİ BİLİYOR, GELİP SENİ ZİYARET EDECEK HALİ YOK

Tesla'nın sahibi Elon Musk ziyaretime geldi, gerekir ortaklaşa böyle bir yatırıma girebilir miyiz diye konuştuk. Adam işini biliyor, gelip seni ziyaret edecek hali yok. Yeni havalimanımız açılmadan bereketinin haberleri gelmeye başladı. Bizde 18 yaşına kadar herkes ücretsiz sağlık hizmeti alır ama bundan Bay Kemal'in, Bay Muharrem'in haberi yok. Dev liman projeleriyle ülkemizi uluslararası ticaretin uğrak noktası haline getiriyoruz. Seçim beyannamemizde 146 projemiz var, ana muhalefet sadece kıraathanemiz içindeki keklere takılmış, asıl kek bunlara denir.

ERDOĞAN SÖKTÜ DİYOR, ERDOĞAN'DAN TERÖRİSTLERDEN SÖKTÜ...

Teröristbaşını Silivri'de ziyaret eden Cumhurbaşkanı olur mu? Bay Muharrem'in askerlerimize olan hakaretlerinden ne düşündüğünü az çok anladık. Milletin taktığı apoleti sen sökemezsin, Erdoğan söktü diyor, Erdoğan'dan teröristlerden söktü. FETÖ terör örgütünden söktü. Bay Kemal Pensivanya'ya gitmedim Erdoğan gitti dedi, iddianı ispat et dedim, edemedi. Davay açtım, kazanıyorum. Dün Muharrem'in Diyarbakır'ın mitingine katılanların tamamına yakını HDP'liydi.

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