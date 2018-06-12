Son dakika: Cumhuriyet davasında gerekçe açıklandı

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik karara bağlanan davanın gerekçesi açıklandı. Hakim Orkun Dağ başkanlığındaki İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından hazırlanan gerekçeli karar 274 sayfa...

KURUCU İLKELER UNUTULDU

Kararda, gazetenin Atatürk'ün açtığı 'aydınlanma' yolundan gitmediği belirtilerek, bir gazetenin vakıf senedindeki ilkelere uyup uymamasının terör örgütleriyle dirsek temasına geçmeden öncesine kadar herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalmadığı kaydedildi.

İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi davasında 3 sanığa beraat kararı verilirken aralarında İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan değişik oranlarda hapis cezası vermişti. Ahmet Kadri Gürsel de cezaya çarptırılmıştı.