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Son Dakika: şüphelisi eski teğmen 'da yakalandı

Son dakika haberi... Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında 'da gözaltına alınan eski teğmen tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 15:28
Son Dakika: FETÖ şüphelisi eski teğmen İstanbul'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında Kara Harp Akademisi'nde teğmen rütbesiyle görev yaparken ihraç edilen Murat Keskin hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelinin 'da saklandığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla Keskin'i yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelinin, Bolu'da üniversite okurken başkalarına ait GSM hatları üzerinden ByLcok kullandığının belirlendiği öğrenildi.

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Son Dakika: FETÖ şüphelisi eski teğmen İstanbul'da yakalandı
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