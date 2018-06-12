Son dakika: Uçan Balığın fotoğrafları ilk kez paylaşıldı

Servis irtifası 40 bin feet olarak planlanan Akıncı, toplam 5 ton ağırlığa sahip olacak. 1,5 ton faydalı yük kapasitesi ile Akıncı 24 saat havada kalabilecek.

Kendi geliştirdiği ve silah kullanabilen İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinde önemli adımlar atan Türkiye, ANKA'nın ardından daha büyük Akıncı'da tasarımın önemli bölümü tamamlandı. 2020'de ilk uçuşunu yapması planlanan sistem, 900 kilogram mühimmat taşıyabilecek.

Üretim hattına büyük bir uçan baluk girdi.

Yolda, geliyor...

Takipte kalın. ???? pic.twitter.com/UB4Zgd9hNr — Selçuk Bayraktar (@Slck_byrktr) 12 Haziran 2018

kokpit.aero'nun haberine göre; Baykar Makina tarafından tasarlanan ve çift motorlu SİHA'da TEI imalatı PD170 motorlarına sahip olacak sistem, 5 palli pervanesi ile motorun ürettiği gücü daha verimli kullanacak. Kanat açıklığı 20 metreye kadar çıkacak Akıncı'da uydu haberleşmesi için SAT-COM sistemi yer alacak. Böylelikle aracın menzili çok daha uzatılabilecek.

TESLİMATIN 2021'DE YAPILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Gövdenin altında ise Aselsan tarafından geliştirilen CATS sistemi, hedefin takip edilmesi ve görüntü alınması amaçlı kullanılacak. Maksimum kalkış ağırlığı 5 ton olacak Akıncı, 2 adet Roketsan MAM-L, 2 adet 500'er librelik Mk82 (Roketsan TEBER) veya 2 adet Mk82 (TÜBİTAK SAGE KGK kitli) bomba taşıyabilecek. Akıncı gövde içinde 450 kilogramlık faydı yük ile uçabilecek.

Yeni SİHA sisteminin testlerine 2020'de başlanacak. Toplam bir yıllık test aşamasından sonra teslimatın 2021'de yapılması öngörülüyor.