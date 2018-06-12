Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Uçan Balığın fotoğrafları ilk kez paylaşıldı

Son dakika: Uçan Balığın fotoğrafları ilk kez paylaşıldı

Çift motorlu olarak tasarlanan ve havada 24 saat kalabilecek Akıncı Taarruz imalat bantına girdi. Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ilk gövdenin fotoğrafını twitter üzerinden “Üretim hattına büyük bir uçan baluk girdi. Yolda, geliyor... Takipte kalın” diyerek paylaştı.

Giriş Tarihi: 12.6.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 17:25
Son dakika: Uçan Balığın fotoğrafları ilk kez paylaşıldı

Servis irtifası 40 bin feet olarak planlanan Akıncı, toplam 5 ton ağırlığa sahip olacak. 1,5 ton faydalı yük kapasitesi ile Akıncı 24 saat havada kalabilecek.

Kendi geliştirdiği ve silah kullanabilen (İHA) sistemlerinde önemli adımlar atan Türkiye, ANKA'nın ardından daha büyük Akıncı'da tasarımın önemli bölümü tamamlandı. 2020'de ilk uçuşunu yapması planlanan sistem, 900 kilogram mühimmat taşıyabilecek.

kokpit.aero'nun haberine göre; Baykar Makina tarafından tasarlanan ve çift motorlu SİHA'da TEI imalatı PD170 motorlarına sahip olacak sistem, 5 palli pervanesi ile motorun ürettiği gücü daha verimli kullanacak. Kanat açıklığı 20 metreye kadar çıkacak Akıncı'da uydu haberleşmesi için SAT-COM sistemi yer alacak. Böylelikle aracın menzili çok daha uzatılabilecek.

TESLİMATIN 2021'DE YAPILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Gövdenin altında ise Aselsan tarafından geliştirilen CATS sistemi, hedefin takip edilmesi ve görüntü alınması amaçlı kullanılacak. Maksimum kalkış ağırlığı 5 ton olacak Akıncı, 2 adet Roketsan MAM-L, 2 adet 500'er librelik Mk82 (Roketsan TEBER) veya 2 adet Mk82 (TÜBİTAK SAGE KGK kitli) bomba taşıyabilecek. Akıncı gövde içinde 450 kilogramlık faydı yük ile uçabilecek.

Yeni SİHA sisteminin testlerine 2020'de başlanacak. Toplam bir yıllık test aşamasından sonra teslimatın 2021'de yapılması öngörülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni 'Yerliler' geliyor

Mehmetçiğin gökyüzündeki gözü: BAYRAKTAR TB2

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Uçan Balığın fotoğrafları ilk kez paylaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN