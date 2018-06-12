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Terörle mücadele operasyonları

'in ilçesinde, barınma alanlarından kaçan /PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. 2 Haziran'da Tunceli kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin Gri Listede yer alan isimler olduğu anlaşıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 19:42 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 19:45
Terörle mücadele operasyonları

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü "yurt içi terörle mücadele harekatı"na ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, 'in ilçesinde, barınma alanlarından kaçan /PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

'ın ilçesinde 10 Haziran'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir adet biksi makineli tüfek, 67 adet fişeği, üç adet el bombası ve bir adet el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

GRİ LİSTEDE ÇIKTILAR

Öteyandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, "02 Haziran 2018 tarihinde Tunceli kırsalına gerçekleştirilen hava harekâtında; etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin gri listede yer alan Ramazan Yosugey ve Taylan kod adlı Erkan Ordu olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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Terörle mücadele operasyonları
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