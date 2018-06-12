Terörle mücadele operasyonları

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü "yurt içi terörle mücadele harekatı"na ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 10 Haziran'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir adet biksi makineli tüfek, 67 adet fişeği, üç adet el bombası ve bir adet el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

GRİ LİSTEDE ÇIKTILAR



Öteyandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, "02 Haziran 2018 tarihinde Tunceli kırsalına gerçekleştirilen hava harekâtında; etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin gri listede yer alan Ramazan Yosugey ve Taylan kod adlı Erkan Ordu olduğu tespit edilmiştir" denildi.

