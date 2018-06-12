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Ülkeyi yönetmek tecrübe, ustalık ister

Giriş Tarihi: 12.6.2018
Ülkeyi yönetmek tecrübe, ustalık ister
24 Hazıran lerinde ülke yönetiminde tecrübeden yana olacaklarını söyleyen vatandaşlar, CHP'nin adayı İnce'ye mesaj gönderdi: Ülke yönetmek bisiklet sürmeye benzemez SABAH seçim kürsüsüne konuşan vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu liderlik işidir, çıraklık işi değil. Bakkal dükkanını çırağa teslim eder misiniz? Bunlara beş koyun verin kaybeder gelirler" söylemi ile ilgili görüşlerini paylaştı:

BİSİKLET SÜRMEYE BENZEMEZ-
Elif Durak: Ülkeyi yönetmek büyük sorumluluk gerektiriyor. Tayyip Erdoğan'ın gerekli bilgiye tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum. Söylediğini vaat ettiğini yapan bir lider. Ülke yönetmek bisiklet sürmeye benzemez.

EYVAH PARA ETMEZ - TRABZON
Mehmet Bülbül: İki koyunu güdemeyenler, ülke yönetimine talip oluyorlar. Erdoğan'la yola devam diyoruz. Çünkü sonra 'eyvah' demek para etmez.

YAPILANI YIKARLAR - EDİRNE
Seda Savaş: Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor. Çünkü onda bunca yılın tecrübesi var. Muhalefet gerçekten çırak bile olamaz. Başa geldiklerinde her şeyi durduracaklarını, yıkacaklarını söylüyorlar.

ÇIRAKLAR YÖNETEMEZ - ŞIRNAK
Adem Çakmakçı: Bu ülkeyi en iyi Cumhurbaş-kanı Recep Tayyip Erdoğan yönetir. Çünkü cumhurbaşkanı çok usta ve tecrübeli. Daha kendi partisini bile yönetemeyen birisi nasıl olur da cumhurbaşkanı olur. Çıraklar ülke yönetemez.

SİYASETE ÖMRÜNÜ VERDİ
AĞRIErdal Uçar (36): Cumhurbaşkanına baktığımız zaman siyasetin çekirdeğinden çıkmış. Mevlana'nın bir sözü var ; hamdım, piştim, yandım. Şimdi Erdoğan siyasette yanmış bir adam. Ömrünü vermiş.

ACEMİYE TESLİM ETMEYIZ -
Engin Yıldız: Acemiye arabayı teslim edersen gider ya duvara çarpar ya direğe. Muharrem İnce henüz çırak bile değil. Bu açıdan cumhurbaşkanımızın söylemlerine katılıyorum. Bizim çıraklarla işimiz yok.

TECRÜBESİ KAZANDIRDI - İSTANBUL
Muhittin Tufan: Erdoğan, tecrübesi ve bilgisiyle bu ülkeye çok şey kazandırdı. 15 yıllık birikimiyle 24 Haziran'dan sonra Türkiye'yi daha ileriye görürecek.

Özgür ÖZDEMİR- Murat SAVAŞ - Murat YILDIRIM - Furkan NEHRİ - Mehmet DEMİRHAN - Davut AĞAH- Furkan KARA
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