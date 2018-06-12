Ülkeyi yönetmek tecrübe, ustalık ister

24 Hazıran seçim
lerinde ülke yönetiminde tecrübeden yana olacaklarını söyleyen vatandaşlar, CHP'nin adayı İnce'ye mesaj gönderdi: Ülke yönetmek bisiklet sürmeye benzemez SABAH seçim kürsüsüne konuşan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu liderlik işidir, çıraklık işi değil. Bakkal dükkanını çırağa teslim eder misiniz? Bunlara beş koyun verin kaybeder gelirler" söylemi ile ilgili görüşlerini paylaştı: BİSİKLET SÜRMEYE BENZEMEZ- SİİRT
Elif Durak:
Ülkeyi yönetmek
büyük sorumluluk
gerektiriyor.
Tayyip Erdoğan'ın
gerekli bilgiye tecrübeye sahip
olduğunu düşünüyorum.
Söylediğini vaat ettiğini yapan
bir lider. Ülke yönetmek
bisiklet sürmeye benzemez. EYVAH PARA ETMEZ - TRABZON
Mehmet Bülbül:
İki koyunu güdemeyenler,
ülke
yönetimine talip oluyorlar.
Erdoğan'la yola devam diyoruz.
Çünkü sonra 'eyvah'
demek para etmez. YAPILANI YIKARLAR - EDİRNE Seda Savaş:
Cumhurbaşkanımız
doğru söylüyor.
Çünkü onda
bunca yılın tecrübesi var.
Muhalefet gerçekten çırak bile
olamaz. Başa geldiklerinde her
şeyi durduracaklarını, yıkacaklarını
söylüyorlar. ÇIRAKLAR YÖNETEMEZ - ŞIRNAK
Adem Çakmakçı:
Bu ülkeyi en iyi
Cumhurbaş-kanı
Recep Tayyip Erdoğan yönetir.
Çünkü cumhurbaşkanı çok
usta ve tecrübeli. Daha kendi
partisini bile yönetemeyen birisi
nasıl olur da cumhurbaşkanı
olur. Çıraklar ülke yönetemez. SİYASETE ÖMRÜNÜ VERDİ AĞRIErdal Uçar (36):
Cumhurbaşkanına
baktığımız zaman
siyasetin çekirdeğinden çıkmış.
Mevlana'nın bir sözü var
; hamdım, piştim, yandım.
Şimdi Erdoğan siyasette yanmış
bir adam. Ömrünü vermiş. ACEMİYE TESLİM ETMEYIZ - MUŞ
Engin Yıldız:
Acemiye
arabayı teslim
edersen gider ya duvara çarpar
ya direğe. Muharrem İnce
henüz çırak bile değil. Bu açıdan
cumhurbaşkanımızın söylemlerine
katılıyorum. Bizim
çıraklarla işimiz yok. TECRÜBESİ KAZANDIRDI - İSTANBUL Muhittin Tufan:
Erdoğan, tecrübesi
ve bilgisiyle
bu ülkeye çok şey kazandırdı.
15 yıllık birikimiyle 24
Haziran'dan sonra Türkiye'yi
daha ileriye görürecek. Özgür ÖZDEMİR- Murat SAVAŞ - Murat YILDIRIM - Furkan NEHRİ - Mehmet DEMİRHAN - Davut AĞAH- Furkan KARA