HakkÂri Şemdinli
'de teröristlerin roketli saldırısı ardından şehit düşen özel harekat polisi Sinan Türkoğlu'nun (25) cenazesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın da katıldığı törende "Açın kuzumu bir kez daha göreyim" diyen şehidin annesi bir yakını tarafından, "Türk bayrağımızı öp anne, o hisseder" şeklinde teskin edildi. Şehidin 2 ay sonra düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Türkoğlu'nun kendisi gibi polis olan ağabeyi Mücahit ile "Çirkin" olan soyadlarını "Türkoğlu" olarak değiştirdikleri öğrenildi. 34 TERÖRİST ETKİSİZ
Genelkurmay
Başkanlığı, 1-8 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında, 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Hava harekatlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34'e ulaştığı kaydedildi. Tunceli'de öldürülen teröristlerden Erkan Ordu ile Ramazan Yasugey'in, arananlar listesinin gri kategorisinde olduğu belirtildi.