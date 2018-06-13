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’den; vergi yapılandırmasından, imar barışına, bayram ikramiyesinden, yerli otomobile, şaşırtıcı icraat duyuruları!

, beyannamesinde yer alan icraatlarını, bu de farklı bir yoldan da duyuruyor.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 17:38
AK Parti’den; vergi yapılandırmasından, imar barışına, bayram ikramiyesinden, yerli otomobile, şaşırtıcı icraat duyuruları!

İnternet kullanıcıları; gündem ve ihtiyaçları ile alakalı yaptığı aramaların sonuçlarında 'nin beyannamesinde yer alan icraatleri ile karşılaştı.

Otomobil kredisi arayan kullanıcılara yerli otomobil müjdesi, uçak bileti arayanlara 3. Havalimanı, iş ilanı, işsizlik maaşı ile ilgili arama yapan kullanıcılara "Uzmanlaştırılmış Meslek Edinme Merkezi", sgk, emekli maaşı gibi aramalarda ise emeklilere verilecek 1.000 TL bayram ikramiyesini duyurdu.

AK Parti'nin icraatleri ile ilgili diğer reklamlar ise şöyle;

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AK Parti’den; vergi yapılandırmasından, imar barışına, bayram ikramiyesinden, yerli otomobile, şaşırtıcı icraat duyuruları!
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