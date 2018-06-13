Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Anayasa Mahkemesinden Demirtaş'ın tahliye talebine ret

nden Demirtaş'ın tahliye talebine ret

ne bireysel başvuruda bulunarak, "sini" isteyen 'nin adayı 'ın tahliyeye yönelik tedbir talebinin reddetti. Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, tahliye isteminin Ankara 19. reddedilmesi üzerine avukatları aracılığıyla 29 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmış, başvurusunun öncelikle görüşülmesini isteyerek, tedbir talebinde bulunmuştu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 17:39 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 17:50
Anayasa Mahkemesinden Demirtaş'ın tahliye talebine ret

Demirtaş'ın " talebini" aynı gün inceleyen ilgili komisyonunun, bu talebi reddettiği ve başvuruyu esas yönünden inceleme yapılmak üzere ilgili bölüme sevk ettiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü uyarınca, tedbir talebi, başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine verilebiliyor.

Yüksek Mahkemenin de "başvurucunun ceza infaz kurumunda tutulmasının yaşamına, maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik bir tehlike oluşturduğuna dair derhal tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı sonucuna vararak, bu aşamada başvurucunun tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerektiği" yönünde karar verdiği öğrenildi.

SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ AĞIR İHLALİ OLDUĞU İDDİASI

Bireysel başvuru dilekçesinde, Demirtaş'ın 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunduğu hatırlatılarak, bu tutukluluk durumunun, başvurucunun, seçme ve seçilme hakkının ağır ihlali olduğu, adayı olarak tutukluluğunun devamının, ihlalin ağırlığını daha da artırdığı öne sürülmüştü.

Anayasa Mahkemesinin, 2013'te İzmir Milletvekili Mustafa Balbay hakkında verdiği "hak ihlali" kararının anımsatıldığı dilekçede, Demirtaş'ın tutukluluk halinin, diğer beş adayın her türlü propaganda araçlarından yararlanarak çalışması yürüttüğü dikkate alındığında, bu şartlarda yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin meşruiyetine gölge düşüreceği savunulmuş ve Demirtaş'ın tahliye edilmesi istenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Anayasa Mahkemesinden Demirtaş'ın tahliye talebine ret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN