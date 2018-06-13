Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Ankara'da gece bekçileri göreve başladı

'da gece leri göreve başladı

'da eğitimlerini başarıyla tamamlayan bin bu gece göreve başladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 06:56 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 06:57
Ankara'da gece bekçileri göreve başladı

'da toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 5 haftalık eğitimden geçen çarşı ve mahalle leri bu gece devriyeye çıkarak düdük çalmaya başladı. Kentteki çeşitli karakollarda toplanan bin bekçi, düzenlenen tören sonrası sorumluluk bölgelerine dağılarak düdük sesleri eşliğinde kontollerine başladı. Kentin farklı noktalarında sabahın ilk saatlerine kadar görev yapacak bekçilere ilk gün devriyesinde polisler de eşlik etti. Cadde ve sokaklarda devriye gezen bekçiler, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Başkentin Altındağ ilçesinde 90, Çankaya'ya da 225, Etimesgut'ta 90, Keçiören'de 170, Mamak'ta 150, Pursaklar'da 25, Yenimahalle'de 120, Gölbaşı'nda 20 ve Sincan'da 110 bekçinin görev yapacağı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da gece bekçileri göreve başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN