Aydınlarımızın kafalarını işgal ettiler

Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA
) Zonguldak Abdullah Tayyip Olçok Eğitim Merkezi'nin açılışı dün gerçekleştirildi. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, sınırlarımızı işgal edemeyenlerin aydınların kafasını işgal ettiğini belirtti. Erdoğan, "Gerici diye yaftalanan kadrolar Cumhuriyet tarihimizin en büyük sanayi, teknoloji, bilim atılımlarını gerçekleştiriyor. ABD'nin tabancası, tüfeğine muhtaç olan bir Türkiye'den, bugün kendi savaş gemisini, tankını yapan, insansız hava aracını yapan bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Bu, 15 senelik girişimlerin neticesinde" dedi.