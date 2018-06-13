Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > "Biz birlikte güçlü, birlikte Türkiye'yiz" temalı film büyük beğeni aldı

"Biz birlikte güçlü, birlikte 'yiz" temalı film büyük beğeni aldı

'nin kardeşliğine ve birliğine vurgu yapan "Biz birlikte güçlü, birlikte Türkiye'yiz" temalı reklam filmi büyük beğeni topladı

Giriş Tarihi: 12.6.2018 22:48 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 01:49
Biz birlikte güçlü, birlikte Türkiye'yiz temalı film büyük beğeni aldı

'yi teröre teslim etmek isteyenler hendeklere gömüldü. Terörü ve kaosu destekleyenler devletin ve milletin kararlı ve güçlü duruşu ile bertaraf edildi. Dün "yürünmez" diyen sokaklar, bugün barışın ve kardeşliğin diyarı oldu....

AK Parti'den bir 'Vakit Türkiye Vakti' temalı reklam filmi büyük beğeni topladı

Terörden temizlenen kentlerde yaşam yeniden normale döndü. Teröre esir olan insanlar kurtarıldı. Çocuklar güvenle okuyabilecekleri okullarına, esnaf güvenle para kazanabileceği dükkanlarına kavuştu, baskı ve zulümle kepenk kapattırma dönemleri son buldu.

İşte terörden temizlenen Türkiye'nin kardeşlik ve birlik görüntüleri....

AK Parti'nin 'Vakit Türkiye Vakti' temalı yeni reklam filmleri yayında

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
"Biz birlikte güçlü, birlikte Türkiye'yiz" temalı film büyük beğeni aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN