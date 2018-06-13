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'de 'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 muvazzaf askerden 8'i tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 10:33
Çanakkale'de FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün kara, hava ve jandarma komutanlıklarındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3'ü subay, 13'ü astsubay 16 muvazzaf asker gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen 16 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece "örgüt üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 8 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çanakkale'de FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon
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