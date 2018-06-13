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Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı , 4 üniversiteye yeni rektörler atarken, 4 üniversitenin rektörünü yeniden aynı göreve atadı.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 20:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından; Rektörlüğüne Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ı, Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan'ı atadığı bildirildi.

Açıklamaya göre, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Ali Haberal, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Şahin Karasar, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Oral Erdoğan ve TED Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Halise Belgin Ayvaşık'ın atamaları gerçekleştirildi.
Erdoğan söz konusu atamaları, Anayasanın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı
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