En büyük yasakçı o çıktı

Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimini 24 Haziran günü gerçekleştirecek olan Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yalanları ve çarkları seçim çalışmalarına damga vurdu. 4 Mayıs'ta CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gel bakalım Muharrem İnce" diyerek adaylığını açıkladığı İnce 40 günde söylediği yalanlarla hem komik duruma düştü hem de gündemden bihaber olduğunu gösterdi.





KILIÇDAROĞLU BİLE YALANLADI

Miting meydanlarında bol keseden vaat siyaseti yapan İnce, katıldığı televizyon programlarında söylediği yalanlarla gülünç duruma düştü. 40 gün önce 4 Mayıs günü aday gösterilen İnce, katıldığı bir programda, "Amerikalılar beni aradı, haklısınız Muharrem Bey. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fethullah Gülen'i usulüne uygun bizden istemedi' dediler" iddiasında bulunmuştu. İnce'nin bu iddiasını belge yayınlayan Adalet Bakanlığı çürütmüştü. CHP lideri Kılıçdaroğlu da önceki gece "Bana gelen 3 sayfalık bir rapor var, aynı rapor Sayın İnce'ye de verildi. Orada bazı usül eksikleri var ama hayati usül eksiklikleri değil" ifadeleriyle Muharrem İnce'yi yalanladı.





FETÖ'CÜ DEDİ GERİ DÖNDÜ

Yenişafak'ın haberine göre skandalları bitmek bilmeyen ve gündemden bihaber olduğunu her fırsatta açık eden Muharrem İnce, katıldığı bir başka televizyon programında ise Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'yu hedef aldı. İnce, "Harp Akademileri'ni kapattılar Milli Savunma Üniversitesi kurdular, rektör atadılar o da FETÖ'cü çıktı" dedi. Afyoncu'nun programa bağlanmak istemesi üzerine İnce, "Doğru'dur. Dekan olacak o dedi. İkinci kez yalanı ortaya çıkan İnce, Afyoncu'nun ikinci kez programa bağlanmak istemesi üzerine, gergin ve kızgın bir ifade ile her isteyenin programa bağlanmamasını istedi. İnce'nin bahsettiği kişinin ise üniversitede görevli 150 şube Müdüründen biri olan biri olan Kadir Atakan olduğu ortaya çıktı.





İKİ YÜZLÜLÜĞÜN BÖYLESİ

Meydanlarda annesi ve ablasının başörtüsü taktığını sürekli dillendiren İnce'nin 2009 yılında meclise verdiği bir soru önergesinde "TRT ekibindeki bir kameramanın saçlarını kışlık bere ile kapattığı, bu kameramanın TRT'de türbanla çalıştığı yönünde basında çıkan haber ve fotoğraflar doğru mudur?" ifadelerine yer verdiği de ortaya çıktı.



