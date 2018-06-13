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Evden kötü kokular gelince ortaya çıktı!

’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde vatandaşların kötü kokuların geldiği eve yaptıkları ihbar sonrası polis ve sağlık ekiplerinin evde yaptığı incelemede 26 yaşındaki C. Uysal’ın cesedi ile karşılaşıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 17:51 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 18:21
Evden kötü kokular gelince ortaya çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Kötekli Mahallesi 268 sokaktaki bir apartmanda arkadaşları ile kalan Sıtkı Koçman Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu C. Uysal'dan Pazartesi gününden bu yana haber alınamadı.

Aynı apartmanda kalan komşularının evden koku gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü ekipleri ile 112 Acil Servis ambulansı yönlendirildi.

Ekiplerin içeri girmesinin ardından yerde C. Uysal'ın cesedi ile karşılaştı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın ilk incelemesinin ardından yaklaşık 3-4 gün önce öldüğü öğrenilen C. Uysal'ın cansız bedeni otopsi için cenaze taşıma aracı ile Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

C. Uysal'ın ev arkadaşının Cuma günü tatile gittiği, Cumartesi ve Pazar günü ise bazı arkadaşları ile görüştüğü öğrenildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından C, Uysal'ın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Evden kötü kokular gelince ortaya çıktı!
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