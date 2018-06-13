Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ üyeliğinden hapis cezası

üyeliğinden hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliği suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Rana Akar, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 12:37
FETÖ üyeliğinden hapis cezası

16. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına sanık Akar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespit ve yazışma içeriklerini kabul etmeyen Akar, suçsuz olduğunu savundu.

Akar, eğitim hayatına devam edebilmek için tahliyesini istedi. Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akar'a "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Akar, hükümle birlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ üyeliğinden hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN