FETÖ'cülerin rüya motivasyonu ortaya çıktı! Çözülmeleri engellemek için...

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde süren eski vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davada yargılanan ve 12 Ocak'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen iş adamı M.K, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ek ifade verdi.

İtiraflarda bulunan M.K, ifadesinde, FETÖ'nün darbe girişiminden yaklaşık bir ay sonra tutuklanarak aynı soruşturma kapsamında yargılanan 21 sanıkla cezaevine girdiğini belirtti.

"ÖRGÜT ÜYELERİNİN RÜYA MOTİVASYONU"

Kaldıkları koğuşlarda, örgüte ait yurtlarda müdürlük, hocalık, öğrenci evi sorumluluğu, örgütün kurumlarında muhasebecilik yapmış, devlet kurumlarında memur olarak çalışmış, öğretmen, esnaf, tüccar ve iş adamlarından oluşan kişilerin bulunduğunu vurgulayan M.K, "Kendi aramızda yaptığımız sohbetlerde, herkeste kendisinin bir suçu olmadığı, bu işlere dini amaçlı girdikleri görüşü hakimdi." ifadesini kullandı.

M.K, zaman zaman tutuklanan örgüt üyelerini motive etmek için koğuşta görülen rüyaların anlatıldığını ve bunlara yorum getirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bazen doktor görüşlerinde veya avukata gidip gelinirken diğer koğuşlarda kalan örgüt üyeleriyle karşılaşıldığında onların da gördüğü rüyalar anlatılırdı. Açık görüşlerde, örgütle irtibatı devam edenlere, biraz sabredilmesi gerektiği, kısa bir zaman sonra selamete kavuşulacağı şeklinde haberler ve mesajlar getirilerek içeridekilerin motivasyonu ve örgütten çözülmelerin önüne geçilmesi sağlanmaya çalışılırdı."

"CUMHURBAŞKANINA SUİKAST SANIĞI KUZU'YA TELSİZ VEREN ASKER"

İtirafçı M.K, cezaevinde etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verenler için özel bir koğuş oluşturulduğuna da değinerek, "Bu kapsamda ifade verenler 2017 yılından itibaren bir koğuşta bir araya getirildik. Bu tarihten itibaren bugüne kadar koğuşumuza birçok yeni kişi geldi ve bazıları da tahliye oldu. Belirttiğim tarihten itibaren de diğer koğuşlarda ne olup bittiğine vakıf değilim." şeklinde bilgi verdi.

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada tutuksuz yargılanan, dönemin Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un eski emir astsubayı Enis Çakır'ın da yaklaşık 10 gün kadar aynı koğuşta kaldığına dikkati çeken M.K, şu bilgileri paylaştı:

"Cezaevinde aynı koğuşta kaldığım astsubay Enis (10 gün kaldı, sonra İzmir cezaevine nakledildi), İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssünde görev yaptığını, darbe gecesi evinde otururken önce astsubay kıdemli başçavuş Zekeriya Kuzu'nun kendisini aradığını anlattı. Enis Çakır, kendisine hitaben hemen üsse gelip telsiz odasının kapısını açmasını istediğini, Paşa'nın haberi olmadan bu kapıyı açamayacağını söylediğini, bunun üzerine Zekeriya Kuzu'nun, paşanın haberi olmadan bu emri zaten kendisinin veremeyeceğini söylemesi üzerine telsiz odasının kapısını açarak telsizleri ona verdiğini söyledi. Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu grubun aralarında yaptıkları konuşmada '1 numara'yı almaya gidecekleri hususunu konuştuklarını, kendisinin de 'Komutanım bir şey mi var, 1 numara derken kimi kastediyorsunuz, ne oldu?' demesi üzerine 'Sen de her şeye karışıyorsun, işine bak.' diye azarladığını, askerler tarafından Cumhurbaşkanını Marmaris'te kaldığı otelden almaya gittiklerini aralarında yaptıkları konuşmadan öğrendiğini bizlere anlatmıştı."