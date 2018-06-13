Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgütün Nizip ilçe sorumlusu olduğu tespit edilen A.E'yi Hatay'da yakaladı.

Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan, 2 yıldır firarı olan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen E.A. ise kent merkezinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyesevk edilenlen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





