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Genel başkanı onu yalanladı

İnce’nin “Gülen’in iade talebi ABD’den usulüne uygun yapılmadı” iddiasını Kılıçdaroğlu yalanladı: Bu dosyalara göre ABD’nin Gülen’i bize iade etmesi lazım

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018
Genel başkanı onu yalanladı
'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin seçim meydanlarında dile getirdiği " elebaşı 'in ABD'den iade başvurusunun usulüne uygun yapılmadı" iddiasına yalanlama CHP Genel Başkanı 'ndan geldi. Önceki gün katıldığı televizyon yayınında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP heyetinin 'nın izni ile Gülen'in iade dosyalarında yaptığı inceleme sonrsı hazırlanan raporu hatırlattı. CHP'li heyetin dosyalara ilişkin rapor hazırladığını söyleyen İnce "Bana gelen 3 sayfalık bir rapor var, aynı rapor Sayın Muharrem İnce'ye de verildi. Orada bazı usul eksiklikleri var ama bunlar çok hayati usul eksiklikleri değil. Bu dosyalara göre Amerika'nın Gülen'i bize iade etmesi lazım" dedi.

İNCE'Yİ YALANLADI
Kılıçdaroğlu bu açıklamalarla birlikte İnce'yi de yalalamış oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de "Sayın İnce, Genel Başkanı tarafından yalanlanmıştır. Herhangi bir gecikme, herhangi bir farklı usulen durum söz konusu değil" dedi.
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Genel başkanı onu yalanladı
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