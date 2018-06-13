“Kandil’de kalıcı olacağız”

Milli
Savunma Bakanı Nurettin Canikli de AA Editör Masası'nda, Kandil operasyonu ile ilgili konuştu: "Terörü tamamen ortadan kaldırana kadar Kuzey Irak
'ta kalacağız" diyen Canikli özetle şöyle dedi:
"Sınır kısmı çok dağlık ama onu aştıktan sonra Irak topraklarında düzlük var. Güvenlik şeridinin de orada oluşturulması gerekiyor. Kesin çözüm o düz arazide bir hat kurmak. Bu hedef gerçekleşmeden TSK
dönmeyecek. Bu bölgede ilk defa üs bölgeleri oluşturuldu. Bu üs bölgeleri bir sonraki operasyon için geçiş noktası olacak. Sonraki sürece geçiyoruz. HAZIRLIĞI 1 YILDIR SÜRÜYOR
Kurban Bayramı'nda 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı üs bölgelerini ziyarete gitmiştim, çalışmalar o zaman başlamıştı. Neredeyse 1 yıl oldu. Ve Kandil'i de içine alacak şekilde bütün o bölgenin terörist unsurlardan temizlenmesi için çalışmalar sürüyor. Operasyonun içinde bulunduğumuz seçim süreciyle bir alakası yok.
Kandil de dahil oradaki terörist unsurlara yapacağımız operasyonlara Irak da dahil komşu ülkelerin bu operasyona itirazları yok. İran
'a "Birlikte yapalım' dedik ama birlikte yapacak noktaya henüz gelmedik. 500'Ü ÖLDÜRÜLDÜ
Tehdit tamamen ortadan kalkana kadar TSK orada kalacak. Yıl başından bu yana 500'den fazla terörist K.Irak'ta etkisiz hale getirildi."